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Süper Lig: Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın yerden şutu kaleci Nordfeldt'de kaldı.


16. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışarısından verdiği pasta topla buluşan Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Nordfelt güçlükle çeldi.


27. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Flavıo Ramos'un topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


39. dakikada Gençlerbirliği'nde kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu'nun tehlikeli şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Kone, Appındangoye, Coffie, Hakan Yandaş, Yatabare, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Marcelo, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer, Muammet Tuncer, Papp, Fernando, Erdoğan, Samba Camara, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Hakan Arslan, Peter Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gençlerbirliği: Nordfeldt, AhmetOğuz, Halil İbrahim, Berat Özdemir, Bogdan Stancu, Sessegnon, Zargo Toure, Candeıas, Soner Dikmen, Flavıo Ramos, Polomat


Yedekler: Ertaç, Burak Çapkınoğlu, Fabrıcıo, Van Beıjnen, Rahmetullah, Seuntjens, Arda Kızıldağ, Gökhan Altıparmak, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Kone (dk. 27) (Sivasspor)

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