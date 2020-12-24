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Süper Lig: Sivasspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Candeias, ceza sahası içerisinde Sio'dan kazandığı topu kaleye göndermek istedi. Samassa topa hakim oldu.


14. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içerisindeki Ömürcan topla buluştu. Ömürcan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.


22. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde direkten seken topa Erdoğan voleyi vurdu. Kayode'nin dokunduğu top kalecide kaldı.


36. dakikada Hakan altı pas çizgisi üzerinden topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Nordfeldt şık bir kurtarışla golü önledi.


45. dakikada Claudemir'in sağ kanattan verdiği pası değerlendiren Gradel sol köşede topu ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum


Sivasspor: Samassa, Appihdangoye, Robin Yalçın, Goiano, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Hakan,Fajr, Gradel, Kayode


Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Yatabare, Yasin, Garcia, Ninga, Ziya, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gençlerbirliği: Nordfeldt , Arda, Polomat, Ömürcanxx, Halil, Murat, Berat, Sefa, Candeias, Stancu, Sio


Yedekler: Übeyd, Furman, Batuhan, Rahmetullah, Kadir, Ayite, Abdullah, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy, Mustafa Çeçenoğlu


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Gradel (dk. 45) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Appindangoye (Sivasspor) Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği)

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