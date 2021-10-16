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Süper Lig: Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


5. dakikada Gradel sol kanattan geliştirdiği atakta ceza saha çizgisine yakın noktadan vurdu top kaleci Boffin'de kaldı.


9. dadikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı top defansa çarptı. Dönen topu Caner kafa ile yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 1-0


20. dakikada ceza sahası dışında topa hakim olan Hakan, topu ceza sahası içerisine sürüp Sivas kalesini hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.


24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fredy'in sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-1


41. dakikada Doğukan, ceza sahası dışında kazandığı topu içeri sürerek sert bir şutla filelere gönderdi. 1-2


45+ 4. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisindeki ortasında Kayode kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan


DG Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulverstad, Jorge Felix, Pedro, Gradel, Kayode


Yedekler: Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Özkan


Teknik direktör: Rıza Çalımbay


F.T. Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Hakan, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Crivelli


Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır, Eren, Nuri, Haji Amir, Milosevic, Mukairu, Ufuk, Ghacha, Gökdeniz


Teknik direktör: Alfons Groenendijk


Goller: Caner (dk. 9), Kayode (dk. 45+4)(DG Sivasspor), Fredy (dk. 24), Doğukan Sinik (dk. 41) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Bünyamin, Boffin (Antalyaspor)

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