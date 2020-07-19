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Süper Lig: Sivasspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte buluşan Stancu'nun şutunda top direkten döndü.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, İbrhim Bozbey, İlker Takpak


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Kone (Erdoğan Yeşilyurt dk. 60), Appındangoye, Coffie, Hakan Yandaş (Armin Derlek dk. 90 ?), Yatabare (Skuletic dk. 90 ?), Fatih Aksoy (Hakan Arslan dk. 60), Emre Kılınç (Fernandao dk. 89 ?), Marcelo, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer, Muammet Tuncer, Papp, Fernando, Erdoğan, Samba Camara, Yasin Öztekin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gençlerbirliği: Nordfeldt, AhmetOğuz (Van Beıjnen dk. 89 ?), Halil İbrahim (Rahmetullah Berişbek dk. 63) , Berat Özdemir, Bogdan Stancu (İker Karakaş dk. 80), Sessegnon (Gökhan Altıparmak dk. 63) , Zargo Toure, Candeıas (Seuntjens dk. 80), Soner Dikmen, Flavıo Ramos, Polomat


Yedekler : Ertaç, Burak Çapkınoğlu, Fabrıcıo, Van Beijnen, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Kone (dk. 29), Yatabare (dk. 67) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy (Sivasspor), Polomat (Gençlerbirliği)

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