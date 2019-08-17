Süper Lig: Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Medel'den topu kazanan Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Yatabare, çizgi üzerinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
58. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın uzun pasında top kaleci Muammer'de kaldı.
76. dakikada Cofie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin uzun şutunda top ağlarla buluştu. 3-0
81. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahasına giren Mert'in şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.
89. dakikada Mert'in pasında Yatabare topla buluştu. Yatabare'nin hatasında top kaleci Utku'da kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
Sivasspor: Samassa (Muammer dk. 45), Ziya, Aaron, Caner, Marcello, Cofie, Mert (Rybalka dk. 83), Hakan, Erdoğan (Fernando dk. 69), Yatabare, Emre
Yedekler: Kone, Uğur, Papp, Hugo, Rybalka
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Utku, Caner, Ruiz, Vida, Gönül, Medel (Oğuzhan dk. 62), Dorukhan (Orkan dk. 75), Quaresma (Mehmet dk. 62), Ljajic, Body, Güven
Yedekler: Douglas, Necip, Muhayer, Pedro
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Mert (dk. 30), Yatabare (dk. 54), Emre (dk. 76) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Ziya, Mert, Cofie, Hakan (Sivasspor), Ljajic, Body, Caner (Beşiktaş)