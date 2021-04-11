Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Konyaspor'da Sekidika'nın ortasında Kravets'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Zymer tamamladı. 1-1
67. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
86. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 3-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Coffie (Claudemir dk. 66), Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Hakan Arslan, Fajr (Kone dk. 90+4 ?), Gradel (Caner Osmanpaşa dk. 82 ?), Tyler Boyd (Erdoğan dk. 66), Yatabare (Kayode dk. 66)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ (Daci dk. 82 ?), Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Jevtovic (Diomande dk. 74), Shengelya (Sekidika dk. 46), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Milosevic dk. 46), Zymer, Cikalleshi (Kravets dk. 46)
Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Yardımcı, Musa Çağıran
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Yatabare (dk. 27), Kayode (dk. 67), Robin Yalçın (dk. 87 pen.) (Sivasspor), Zymer (dk. 55) (Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Hakan Arslan (dk. 80) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Abdülkerim, Diomande (Konyaspor)