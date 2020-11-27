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Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik

DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3-2’lik Karabağ galibiyetinin ardından, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayımladı.

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-2'lik Karabağ galibiyetinin ardından, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayımladı.


Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında deplasmanda Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.


İlk olarak Gaziantep FK sosyal medya hesabından, “Tebrikler Sivasspor Kulübü!” ifadeleri kullanıldı. Yeni Malatyaspor ise tebrik mesajında, “Tebrikler Sivasspor” sözlerine yer verdi. BB Erzurumspor da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, “Tebrikler Yiğidolar” notunu ekledi.

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