İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli paket patlatıldı, kedinin tepkisi gülümsetti

Sivas’ta patlatılan şüpheli paketin ardından bir kedinin yaşadığı panik izleyenleri güldürdü.

Sivas'ta patlatılan şüpheli paketin ardından bir kedinin yaşadığı panik izleyenleri güldürdü.


Olay saat sabah saatleri Yüceyurt mahallesi Hastane caddesinde meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katının balkon kısmında bulunan 2 bavul mahallelinin dikkatini çekti. 2 gündür aynı yerde bulunduğu öğrenilen bavullardan şüphelenen vatandaşlar durumu Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bavulların doğalgaz borularına yakın olması nedeniyle olası bir tehlikeye karşı mahalleye itfaiye ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatıldı. Bavulların içerisinden bir erkeğe ait olduğu düşünülen elbiseler çıktı. Öte yandan patlamanın yapılmasına saniyeler kala apartman içerisinden çıkan bir kedi, bomba imha uzmanları tarafından uzaklaştırdı. Başka bir kedinin ise patlama anında sıçrayarak kaçması kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.