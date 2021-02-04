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Sürücüler, sosyal medya üzerinden sise ve buzlanmaya karşı uyardı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri sosyal medya üzerinden sisli havaya ve yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı uyardı.


Sivas'ın bazı bölgelerinde sis etkisini hissettiriyor. İl Emniyet Müdürlüğü de sürücüleri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürücüleri sisli havaya ve yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı uyardı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, “Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine Yıldızeli-Tokat karayolu, D850/04 kesimi 00-02 km arası (Çamlıbel Geçidi), Gürün-Pınarbaşı karayolu, D300/20 kesimi 00-10 km arası (Ziyaret Geçidi), Gürün-Pınarbaşı karayolu, D300/20 kesimi 35-42 km arası (Mazıkıran Geçidi), Şarkışla-Gemerek karayolu, D260/12 kesimi 00-30 km arası. Belirtilen karayolu kesimlerinde havanın sisli olması nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düşmekte ve yol zemini de yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, sis farlarını ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki aracı takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur “ ifadelerine yer verdi.

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