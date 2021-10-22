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Sürücülere “bebek kemeri” anlatıldı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan sürücülere emniyet kemeri ve çocuk kemeri sistemlerinin kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan sürücülere emniyet kemeri ve çocuk kemeri sistemlerinin kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.


Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Malatya-Sivas karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol denetimlerinde durdurdukları araç sürücülerine, emniyet kemeri ve çocuk kemeri sistemlerinin kullanımına yönelik bilgilendirme yaptı.


İstasyon Amiri Uğur Bayar, farklı alanlarda sürücülere ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ve trafikte bilinçli bir toplum haline gelebilmek adına özveri ile yılmadan çalışacaklarını ifade etti.

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