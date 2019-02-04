Suşehri Ziraat Odası Başkanı Özata güven tazeledi

Suşehri Ziraat Odası'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Yakup Özata yeniden seçilerek güven tazeledi.

Suşehri Ziraat Odası'nın 5'inci olağan genel kurulu, oda binasında gerçekleştirildi. 77 delegenin oy kullandığı genel kurulda, Hüseyin Karaca 24 delegenin oyunu alırken, 53 delegenin oyunu alan Yakup Özata, yeniden başkanlığa seçildi.

16 yıldır odanın başkanlığını yapan Yakup Özata, delegelere teşekkür etti. 2003 yılından bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü ifade eden Özata, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.