İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suşehri Ziraat Odası Başkanı Özata güven tazeledi

Suşehri Ziraat Odası’nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Yakup Özata yeniden seçilerek güven tazeledi.

Suşehri Ziraat Odası'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Yakup Özata yeniden seçilerek güven tazeledi.


Suşehri Ziraat Odası'nın 5'inci olağan genel kurulu, oda binasında gerçekleştirildi. 77 delegenin oy kullandığı genel kurulda, Hüseyin Karaca 24 delegenin oyunu alırken, 53 delegenin oyunu alan Yakup Özata, yeniden başkanlığa seçildi.


16 yıldır odanın başkanlığını yapan Yakup Özata, delegelere teşekkür etti. 2003 yılından bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü ifade eden Özata, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.