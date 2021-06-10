Suşehri'nde Aşıya yoğun ilgi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Korona virüs salgınını önlemek amacıyla başlatılan aşı çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

İlçede ilgi gören aşı programı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesinde 10 aşı odası oluşturuldu. Aşılama programına uygun bir şekilde; yaş sırası gelen gruplara randevu almaları şartı ile isteğe bağlı olarak; Sinovac ve Biontech aşı uygulaması yapıldığını kaydeden yetkililer, hastanenin 3. katında günde Bin adet randevu kapasitesiyle vatandaşlara hizmet vermek üzere hazırlanan aşı odalarında tecrübeli sağlık ekibiyle hizmet verildiğini kaydettiler.

Yetkililer, Randevuların Bakanlığın 182 nolu Telefonu veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (https://www.mhrs.gov.tr/) üzerinden alınabileceğini söyledi.

Polikliniğe aşı olmak için gelen Hüseyin Aygün isimli vatandaş, "E-Nabız'da iki tane aşı seçeneği vardı. Ben Biontech aşısını seçtim. Doktorum da Biontech aşısını önermişti. Kendim de medyadan araştırdım o doğrultuda Biontech aşısı olmayı tercih ettim. Şu anda iyiyim ve bir sıkıntım yok. Herkesin aşı olmasını istiyoruz." dedi.