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Suşehri'nde esnaf bilgilendirildi

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" çalışması kapsamında Suşehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından projelendirilen "Hayata Bağlı Gençlik Projesi" çerçevesinde Suşehri’nde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal, internet kafe, alkol ve tütün ürünleri satan işyerlerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" çalışması kapsamında Suşehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından projelendirilen "Hayata Bağlı Gençlik Projesi" çerçevesinde Suşehri'nde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal, internet kafe, alkol ve tütün ürünleri satan işyerlerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.


Broşür dağıtımına Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Betül Çubuk ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ramazan Demirsoy katıldı.


Kaymakam Sarı, esnafı corona virüs salgını alınması gereken tedbirler konusunda da uyardı.

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