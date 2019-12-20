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Suşehri'nde Fizik Tedavi uzmanı hizmet vermeye başladı

Suşehri Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı (FTR) Dr.

Ragıp Ulvi Korucu hizmet vermeye başladı.


FTR olarak ilk görev yerinin Suşehri olduğunu kaydeden Korucu, Yeni hizmete giren Suşehri Devlet Hastanesinde FTR uzmanı olarak ilk defa kendisinin görev yapmasından mutlu olduğunu kaydetti.


Suşehri Devlet Hastanesinin sadece ilçeye değil, çevre komşu ilçelerden 6 ilçeye daha hizmet verdiğini ifade eden Korucu, Suşehri'nin sağlık alanında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.


Fizik Tedavi bölümünden randevu almak isteyenler 182 veya hastaneden randevu alabilecekleri kaydedildi.

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