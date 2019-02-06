Suşehri'nde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Suşehri'nde polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile yaya uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya dolayısıyla Suşehri ilçesi Atatürk Ortaokulu önünde yapılan programa, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Duran Varanok, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ve daire amirleri katıldı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Ömer Soymaz yaptığı konuşmada,"Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işreti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa bunlardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkında vermek zorundadırlar hükmü getirilmiştir. Bu kurala uymayan sürücülere 488 TL trafik idari para cezası uygulanmaktadır. 2018 yılında yapılan değişiklerle sürücülere trafik ışığı ile belirlenmemiş kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yayalar ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.Karşıdan karşıya geçerken dikkat etmemiz gereken kurallar olduğunu unutmayalım." dedi.

Suşehri Kaymak Vekili Çağlar Partal ise,"2019 yılı öncelik hayatın öncelik yayanın sloganı ile İçişleri Bakanlığımızca yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmiş olup İçişleri Bakanlığımız bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak farkındalık eylemi başlatmıştır. Daha sonra katılımcılar sürücülere el broşürleri dağıtarak konuyla ilgili bilgilendirme yaptılar." diye konuştu.