İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suşehri'nde sosyal mesafe duyarlılığı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların ardından sosyal mesafe duyarlılığı üst seviyelere çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların ardından sosyal mesafe duyarlılığı üst seviyelere çıktı.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın alınan kararlara yoğunlukla uyduğu görüldü. İlçede haftada bir gün kurulan halk pazarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla tezgahlar arasına şeritler çekildi. Zabıta ekipleri tarafından pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazarda alınan tedbirleri yerinde denetledi.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesini yasaklanmasının ardından, cadde ve sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafe konusuna uydukları görüldü. Polis ekipleri de ana cadde ve ara cadde üzerinde sürekli anonslar yaparak sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.