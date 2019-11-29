Susehri'nde uyuşturucu operasyonları

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 986 gram uyuşturucu hap ile 1 kilo 56 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Suşehri ilçesinde 13 Kasım günü narkotik suçlara yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, İran plakalı otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şüphelinin valizlerinde yapılan aramada 986 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Dün ise Afganistan uyruklu 2 şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 56 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2 İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılarak mevcutlu olarak Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklanırken diğeri ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer bir operasyonda ise 2 Afganistan uyruklu şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kapsamında işlem yapılarak ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.