İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheliye ait farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, B. K isimli şüphelinin ikametinde 3,5 kg Hint keneviri ele geçirildi. O.B. isimli şahsın ikametinde 40 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca ikamet de iki adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet kuru sıkı mermisi ve bir adet kuru sıkı tabanca ayrıca 140 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.