Şuurlu Genç Yaz Kampı başladı

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce "Şuurlu Genç Yaz Kampı" adı altında gençlere yönelik düzenlenen 6 günlük kamp programı başladı.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen gençlik kampının ilk gününde öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde başlayan kampın açılış programına katılan Müftü Akkuş, konuşmasına gençlik kampına verdikleri desteklerden dolayı Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Buruciye A.Ş' ye teşekkür etti.

Müftü Akkuş; "Öncesinde çalışma maneviyatı güçlü birer gençler olma yolunda gayret edin. Gayretleriniz sizleri varmak istediğiniz hedeflere götürecektir. Şunu unutmayalım ki bu güzel vatanımızın toprağı şehitlerimizin şehadet kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak hepimizin borcudur. Devletimiz geleceğe yatırım yapmak için gençlerimize imkanlar sunmaktadır. Devletimizin sizlere verdiği bu imkanları iyi değerlendirerek, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize hep birlikte sahip çıkmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

6 günlük kampın ilk 3 günü gençlik merkezinde değerler eğitimi ve el sanatları dersleri işlenecek. Kampın son 3 günü ise Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde çeşitli spor aktiveleri ile etkinliklerle kamp devam edecek.