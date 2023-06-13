Suyun önemine dikkat çektiler

Sivas'ta eğitim çalışanları, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Necmettin Özgün liderliğinde Kolluca köyünden başlayan ve 4 Eylül Barajı etrafında düzenlenen doğa yürüyüşüne kurumun Arama ve Kurtarma Birimi ekibi üyeleri, öğretmenler ve farklı mesleklerden çok sayıda doğasever ile Sivas Zirve Dağcılık Spor Kulübü izcileri katıldı.

Eğitim çalışanları, su ve su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü programı kapsamında izcilerle birlikte baraj havzasında çevre temizliği de yaptı.