Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı.

Sivas'ta 74 yaşındaki Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetleri ile Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Yaşlı kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın, 4 günlük tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.