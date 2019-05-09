Taciz ihbarına gittiler, 358 kök kenevir buldular

SİVAS (İHA) – Sivas'ta çocuk tacizi ihbarına giden polis ekipleri çalılıkların arasında ekilmiş uyuşturucu yapımında kullanılan 358 kök hint keneviri buldu .

Edinilen bilgilere göre, Uzuntepe Mahallesi'ne taciz ihbarına giden Asayiş şube ekipleri, bölgede çalıların arasında düzenli halde ekilmiş hint kenevirini benzer bitkilerle karşılaştı. Asayiş ekipleri olay yerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerini çağrıldı. Olay yerine gelen Narkotik şube ekipleri çevrede ve bitkiler üzerinde yaptığı incelemelerin ardından bitkilerin yaklaşık 358 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Keneviri kim ya da kimlerin ektiği araştırılıyor.