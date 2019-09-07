Taekwondo şampiyonası devam ediyor

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen “Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları” devam ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen heyecan dolu şampiyonaya 45 ilden bin 400 sporcu katılım sağladı.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Kız-erkek olmak üzere 18 farklı sıklette yapılan şampiyona yarın yapılacak olan müsabakaların ardından son bulacak.