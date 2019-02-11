Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu rekorunu geliştirmek istiyor

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, nisan ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda hedefinin 7. kez şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek olduğunu söyledi.

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Cumhuriyet Üniversitesi'nin 45. yıl kutlama programına katıldı. Burada yılın sporcusu ödülünü alan Akgül, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası'nın kendisi için kötü geçtiğini ve telafi etmek için şampiyonadan bir gün sonra çalışmalara başladığını dile getiren başarılı güreşçi, "2019 yılına Türkiye Şampiyonası'na giderek ve orada 10. kez şampiyon olarak başladım. Ben her sene Türkiye Şampiyonası'na giren bir sporcuyum. Daha sonra ise Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'na gittim. Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi. Daha önce orada hiç madalyam yoktu, gençken gitmiştim 2010 yılında. Daha tecrübesizken gitmiştim ve orada yenilmiştim. Şimdi orada final yaptım ve Rusların birinci adamıyla güreştim ama yenildim. Oraya gitme amacım maç eksiğimi tamamlamaktı ve oradaki turnuva buna çok iyi geldi. Şimdi sırada Avrupa Şampiyonası var, nisan ayında. İnşallah orada elimden geleni yapıp 7. kez şampiyon olup serbest güreşteki rekorumu geliştireceğim. Bu rekor 6 ile bende, nisan ayının ilk haftasında Romanya'da, Bükreş'te Avrupa şampiyonamız var. Orada hedefim altın madalya. Dünya Şampiyonası kötü geçmişti bunu tekrar telafi etmem gerekiyor, inanın şampiyonadan bir gün sonra çalışmalara başladım ve hiç bırakmadım. Ben bu emeğin karşılığını bu seneki Avrupa Şampiyonası olmaz ise Dünya Şampiyonası'nda, dünyada olmazsa, olimpiyatta alacağıma inanıyorum. Allah'ın bunu bana nasip edeceğine inanıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmayan, kendine dikkat eden bir sporcuyum. İnşallah bunun meyvesini alacağım" dedi.

Memleketi olmasından dolayı Yüksek Lisans eğitimi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirten Akgül, "Bugün Cumhuriyet Üniversitesi'nde spor ödülüne layık görüldüm. Burayı tercih etmemdeki neden; memleketim olması. Tüm üniversitelerden bana teklif geldi Yüksek lisans konusunda ama ben güzel bir puanla üniversitemizi tercih ettim. Rektörümüz sağ olsun burada bir spor salonuna ismimizi verdiler, jest yaptılar. Mart'ın 5'inde güzel bir sunumum olacak ve öğrenimimi bitireceğim. Bugün de 2018 yılının spor ödülüne layık görüldüm. Çünkü Avrupa şampiyonu olmuştum üniversitemiz adına. Bana bu ödülü layık gören üniversitemize, hocamıza teşekkür ederim" diye konuştu.