Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde burunları bile kanamadan çıktılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı burunları bile kanamdan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. M.C. idaresindeki 06 AF 3755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile ters dönen otomobilin içerisinde bulunan anne H.B. ve kızları B.B. kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Araç içerisindekilerinin emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenildi.