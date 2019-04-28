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Takla atan araçtan sağ çıktılar

Sivas’ın Gürün ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 16.00 sıralarından Malatya-Kayseri karayolu üzeri Mazıkıran mevkinde meydan geldi. A.B yönetimindeki 44 T 0012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şans eseri takla atan otomobilin içinde bulunan sürücü A.B ve Afgan uyruklu Aman R. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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