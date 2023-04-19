Takla atan pikaptaki iki kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün Gürün-Ankara yolu Yazyurdu mevkinde meydana geldi. V.Ç. idaresindeki 38 AEZ 591 plakalı Mitsubishi marka pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza da sürücü ile yolcu Z.S. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.