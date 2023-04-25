Taksi ve otobüs şoförlerine öfke yönetimi eğitimi verildi

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programında SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğr. Gör. Sema Biçer, etkili iletişim, stresle başa çıkma ve öfke kontrolü konularında katılımcılara bilgi verdi.

Programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Üniversiteler bir şehrin gelişmesini sağlayan kurumlardır, biz de şehrimizin gelişimi için gayret gösteriyoruz.” diyerek eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonrası Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından şoförlere sertifikaları verildi.