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Tam Kapanmayla Denetimler Sıkılaştırıldı

Tam kapanma kararının ardından Gemerek İlçesinde de denetimler sıklaştırıldı.


Alınan tam kapanma kararının ardından Gemerek Emniyet Müdürlüğü ve Gemerek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimleri sıklaştırdı. Gemerek ilçe merkezinde belirli noktalarda denetlemeler yapan Gemerek Emniyet personeline Gemerek Emniyet Müdürü Serkan Küçük'te eşlik etti. Denetlemelerde vatandaşın izin belgeleri ve vatandaşın maske kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. İlk gün yapılan denetimlerde kısıtlamalara uymayan 9 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin kısıtlamaların sona ereceği tarihe kadar devam edeceği öğrenildi.

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