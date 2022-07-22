İhlas Haber Ajansı

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Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

Sivas’ta tamirat için çıktığı 5.

Sivas'ta tamirat için çıktığı 5. katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sularında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada yaşandı. Çatıdaki olukları onarmak için çatıya çıkan 19 yaşındaki Orhan Koç, binanın havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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