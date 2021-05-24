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Taraflar birbirine girdi, olan arada kalan mübaşire oldu

Sivas Adliyesinde görülen bir boşanma davasında taraflar birbirine girdi, tarafları ayırmak için araya giren mübaşir yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas Adliyesi 1. Aile Mahkemesinde meydana geldi. Ş.K.Z ile A.Z. arasında görülen boşanma davasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren mübaşir N.S. kafasından yaralandı. Taraflardan da M.Z. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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