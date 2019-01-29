Taraftardan Yazıcıoğlu'na vefa

Sivassporlu taraftarların Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve O'nun emaneti olarak gördükleri Doğan Ürgüp'e karşı sevgileri artarak devam ediyor.

Sivasspor'un maçlarında Yazıcıoğlu adına pankart açılıp tezahürat yapılırken, Doğan Ürgüp'ü gören taraftarlarda sevgi gösterisinde bulunuyor.

Yine bir yerel seçim arifesinde, helikopterinin düşmesi sonucu şehit edilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivasspor sevdasını bildiklerini ifade eden taraftarlar, neredeyse her maç öncesi Muhsin Başkanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Ürgüp döneminde Sivasspor çağ atladı

Yiğidolar olarak bilinen Sivassporlu taraftarların bir başka sevgi beslediği isimde Doğan Ürgüp. 2009-2014 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yapan Ürgüp, taraftarların o dönem taleplerini azami ölçüde yerine getirmişti. Deplasman maçları için taraftarlara otobüs tahsis eden Ürgüp, şehirde spora verdiği önemle biliniyor. 4 Eylül Belediyespor için süper lig ayarında tesisleri Sivas'a kazandıran Ürgüp döneminde yine belediyeye ait basketbol, voleybol ve hentbol takımları da süper ligde mücadele etmişti. Ürgüp dönemi sonrası ise bu branşlar kapatıldı. Sivas'ta sporseverler Doğan Başkan'ın yeniden göreve gelmesi durumunda gerek profesyonel gerekse amatör branşlara vereceği katkıyı sabırsızlıkla bekliyor.

Taraftarlar Ürgüp'ü bağrına bastı

Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi kent meydanında toplanan çok sayıda taraftar belediye başkan adayı Doğan Ürgüp'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların yanına kadar giden Ürgüp, kendisine yapılan tezahürat nedeniyle uzun süre konuşamadı. “Genç Yiğidolar” şeklinde taraftara seslenen Ürgüp, Sivasspor'un çok önemli olduğuna vurgu yaparak, her şart ve durumda takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Ürgüp, akşamda Sivasspor - Trabzonspor maçını tribünden izleyerek, takımına destek verdi.