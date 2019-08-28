Taraftarlardan Sivas Belediyespor'a moral ziyareti

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam ederken, Yeşil Meydan taraftar grubu takıma moral ziyaretinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan antrenman öncesi Yeşil Meydan taraftar grubu, teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulundu. Yeni sezon öncesi takıma destek olmak amacıyla düzenlenen ziyarette, grup lideri yeşil-beyazlılara tatlı ikram etti.

Yeşil Meydan taraftar grubu lideri, teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini belirterek, Sivas Belediyespor'un ligin ilk maçından iyi bir sonuç alacağına inandığını ifade etti. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy ise, nezaket ziyareti sebebiyle memnuniyetini belirterek, "Yeşil Meydan taraftar grubunun Sivas Belediyespor'a iyi günde olduğu gibi zor zamanlarında da destek olacağına inanıyorum. Karabük maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Karşılaşma öncesinde Yeşil Meydan taraftar grubunun bizleri ziyaret etmesi, teknik heyet ve futbolcular için bir moral oldu" dedi.