Tarihi binanın bahçesinde kitap okudular

Sivas'ta Huzur İmam Hatip Ortaokulunun proje ortağı olduğu "Reading is My Life-Okumak Yaşamaktır" eTwinning Projesi dahilinde Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Açık havada düzenlenen kitap okuma etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı. Aslan, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet eden Aslan, projenin kitap okuma konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Bahadır Çetin ve proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Saniye Aydın ile de bir süre sohbet eden Aslan, Aydın'dan projenin detayları hakkında bilgi aldı.