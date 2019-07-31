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Tarihi camide bulunan fişekler tedirgin etti

Sivas’ta tarihi Ulu Cami’de vatandaşlar tarafından bulunan fişekler, cami cemaatinde tedirginliğe neden oldu.

Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de vatandaşlar tarafından bulunan fişekler, cami cemaatinde tedirginliğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Uluanak Mahallesinde bulunan tarihi Ulu Cami'nin lavabolar kısmında meydana geldi. Tarihi caminin lavabolar kısmında unutulmuş bir poşet olduğunu fark eden vatandaşlar poşeti kontrol etmek istedi. Poşeti kontrol eden vatandaşlar poşet içerisinde tüfek fişekleri görünce tedirginlik yaşayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede poşet içerisinde 8 adet fişek olduğunu tespit etti.


Polis ekipleri tedirginlik yaratan fişekleri incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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