İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi camide namazsız Cuma

Sivas’ta bulunan tarihi Ulu Camide, Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.

Sivas'ta bulunan tarihi Ulu Camide, Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.


Sivas'ta, Korona virüsü tedbirleri kapsamında il genelinde Cuma namazı kılınmadı. Alınan karanın uygulamasında aksaklıklar yaşanmaması için camilerde polis memurları görevlendirildi. Kent merkezinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de namazsız bir Cuma yaşadı. Caminin tüm kapılarının kilitli olduğu gözlendi.


Ulu Cami'de ilk kez Cuma kılınmadığına şahitlik ettiğini belirten Turan Düzardıç isimli cami cemaati “Ülkemizde virüs hastalığı var. Rabbim yardımcımız olsun. Camiler de kapandı. Cuma'mızı kılamadık. Rabbim devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.