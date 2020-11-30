Tarihi dokuya uygun simit stantları

Sivas Belediyesi Kent Meydanındaki simitçilere Sivas'ın tarihi dokusuna uygun, görünüşüyle dikkat çeken simit arabaları hediye etti.

Sivas Belediyesi şehrin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Bankalar Caddesi ve Yeni Cami önü gibi tarihi mekanların ağırlıklı olduğu, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren simitçilere belediye tarafından yaptırılan 16 adet aracı hizmete sundu. Şehrin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan hem de daha hijyenik olan araçları belediye simitçi esnafına dağıttı.

Kent Meydanındaki simitçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni simit arabaları ile birlikte önlük ve şapka da hediye etti. Simitçi önlüğü ve şapkası takarak satış yapan Başkan Bilgin bazı vatandaşlara da simit ikramında bulundu.

Geçen yılda şehir merkezinde bulunan mısırcılar için aynı hizmetin sunulduğunu belirten Başkan Bilgin, “Yaşanılabilir şehir parolası ile çıktığımız yolda, şehrimize her açıdan yaşanılabilir noktasına getirmek adına büyük küçük her projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün şehrimizde faaliyet gösteren simitçilerimize yönelik hazırladığımız hijyenik ortamda satış yapabileceği simit arabalarını simitçilerimize teslim ediyoruz. Geçen yıl ise şehrimizin bir geleneği olan mısırcılarımıza aynı hizmeti yürütmüştük” dedi.

Bilgin ayrıca, hijyenik ortamda şehrin kültürüne yakışır, maddi olarak küçük şehir estetiği açısından önemli bir hizmeti hayata

geçirdiklerini ifade etti.

“Simitler daha hijyenik ortamda satılacak”

Başkan Bilgin, “İçerisinde bulunduğumuz Tarihi Kent Meydanımız Türkiye'de sayılı meydanlardan bir tanesi. Bu tarihi dokuya uygun simit arabalarını şehrimizde simit satışı yapan esnaflarımıza hediye ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en dikkat etmemiz gereken nokta hijyen, bu amaçla bizlerde simitçilerimize steril ve hijyenik bir ortamda simitlerini satabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Tabi bu anlamda simitçilerimize de büyük görevler düşüyor. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Şapkalarını maskelerini takacaklar önlüklerini giyecekler ve vatandaşımıza hizmet edecekler. Amacımız şehrimizin kimliğini bozmadan şehrimize değer katan işlerle görseli güzel sağlıklı bir ortamda daha yaşanılabilir bir Sivas için bir ve beraber olmak. Ben bu çalışmamızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.