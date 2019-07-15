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Tarihi duvara yazı yazmanın bedeli ağır oldu

Sivas’ta 800 yıllık Şifahiye Medresesinin duvarına pres boya ile instagram hesabını yazan genç, polis tarafından başlatılan takip sonucunda yakalandı.

Sivas'ta 800 yıllık Şifahiye Medresesinin duvarına pres boya ile instagram hesabını yazan genç, polis tarafından başlatılan takip sonucunda yakalandı. Hakkında “kamu malına zarar verme” suçlaması ile işlem başlatıldı.


Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan, Selçuklulardan kalma tarihi medreselerin duvarları sprey boyalar kullanılarak yazılar yazılarla kirletiliyor. Bilinçsizce 800 yıllık şifahiye medresesinin duvarına yazı yazan bir genç, yazdığı yazıda intagram hesabına da yer verinde polis tarafından kimliği tespit edilerek yakalandı. Genç hakkında “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Yaptığından pişmanlık duyan genç, instagram hesabı üzerinden başta Sivas Valisi Salih Ayhan olmak üzere tüm Sivaslılardan özür diledi.

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