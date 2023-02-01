Tarihi kent merkezi gelinliğini giydi

Sivas'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar gece saatlerinde de devam etti. Kentin dört bir yanı beyaza bürünürken Sivaslılar bembeyaz bir güne uyandı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına başladı. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan karlar temizlenerek tuzlama işlemi yapıldı. Vatandaşlar ise kar yağışına sevindiklerini söyledi.