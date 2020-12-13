Tarihi kent meydanında kısıtlamada kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00 itibarıyla Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamayla birlikte tarihi kent meydanı sessizliğe gömüldü. Açık hava müzesini andıran Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Kale Camii ve tarihi Valilik binasının bulunduğu kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.