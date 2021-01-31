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Tarihi kent meydanında mest eden görüntüler

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluşturdu.


Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Adeta beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerinin bir arada yer aldığı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler ortaya çıktı. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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