Tarihi konakta sanatla birlikte matematik öğreniyorlar

Sivas'ta Tarihi Şükriye Özçalı Konağı Matematik ve Sanat Evi'nde geliştirilen materyaller ve eğitim metotları ile matematik ve sanat, ilmek ilmek öğrencilerin zihnine nakşediliyor.

Sivas'ta, “Matematik Seferberliği” çerçevesinde örnek bir çalışma başlatıldı. Kültürel ve sanat alanlarında yürüttüğü çalışmalarla geçmişle gelecek arasında köprü kuran Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Matematik Seferberliği” ve Sivas Valiliği himayesinde yürütülen HEDEF Projesi çerçevesinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kentte, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitimin her alanında önemli çalışmalar yürütülürken, matematik eğitimi için de ayrı bir vizyon oluşturuldu. Bu çerçevede hayata geçirilen; “Sanatla Uygulamalı Matematik Eğitimi” projesi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sanatla eğitimler verilirken, öğretmen ve usta öğreticiler, sanatın her aşamasında olan matematiği de eğlenceli bir formatla öğrencilerin zihnine nakşediyor.

“Sanatın matematikle ilişkisini öğrencilere pekiştiriyoruz”

Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Yakup Avcu, sanatın matematikle ilişkisini öğrencilere aktardıklarını belirterek, “Bugüne kadar 20'nin üzerinde okul ve 600 öğrenciyi aşkın katılım sağlandığı programlarımızda anasınıfından lise seviyesine kadar her öğrenciye parmak dokuma, kilim dokuma, geometrik desen çizimi, doğal boyama ve ebru sanatının matematik ile ilişkisini öğrencilerimize aktarmaktayız. Matematik seferberliği projesi çerçevesinde başlattığımız uygulamalarda öğrenciler buraya gelerek doğrudan hocalarımızdan eğitim alarak başarılarına katkı sağlıyoruz. Burada alınan eğitim, öğrencinin sanatın matematikle olan ilişkisini ve hayatımızdaki yerini öğrencilerde pekiştiriyor diyebiliriz” dedi.

Öte yandan öğrenciler, matematiği eğlenerek öğrendiklerini söyleyerek, sanatın ve matematikle olan ilişkisinin derslerine katkı sağladıklarını söyledi.