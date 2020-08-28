İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi

Sivas’ta restorasyona alınan tarihi Kız köprüsünde, yüklenici firmanın köprünün üzerine iş makinesi çıkartması sonucu duran restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Sivas'ta restorasyona alınan tarihi Kız köprüsünde, yüklenici firmanın köprünün üzerine iş makinesi çıkartması sonucu duran restorasyon çalışmaları yeniden başladı.


Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan restorasyondaki tarihi Kız köprünün üzerinde iş makinesinin yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden olmuştu. Sivas Valisi Salih Ayhan paylaşımların ardından çalışmayı durdurup konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bugün konuyla ilgili toplandı. Toplantıda alınan karar gereği yüklenici firmaya ‘uyarı' cezası verilmesi ve restorasyonun devam etmesi kararlaştırıldı. Karar gereği tarihi köprüde duran restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.