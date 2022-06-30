Tarihi Taşhan'ın çevresi genişletiliyor

Tarihi Taşhan'ın etrafında bulunan ve esere yakışmayan yapıların kaldırılarak alana yeni bir meydan kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen kamulaştırma işlemi tamamlandı.

Kent merkezi Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi Taşhan'ın gün yüzüne çıkarılması için sürdürülen proje çerçevesinde yıkım çalışmasına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da desteği ile tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının ardından bölgedeki 5 adet işyeri boşaltılarak belediye ekiplerince yıkım işlemine geçildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek yapılması planlanan meydan projesi hakkında bilgi verdi.

“Yeni bir yaşam alanı kazandırılacak”

Sivas'a yeni bir meydan kazandıracağını söyleyen Bilgin, “Tarihi Taşhan'ın etrafındaki görüntü, tarihi binaya ve şehrimize yakışmıyordu. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren kamulaştırma çalışmalarını başlattık ve kamulaştırmanın bitmesiyle esnafımızla da istişareli bir şekilde dükkânlarımızın yıkım işlemlerini başlattık. Yaklaşık 30 milyon TL'yi bulan kamulaştırma bedelinin büyük bir kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın desteği ile karşıladık. Yıkım işlemi tamamlandıktan sonra yapacağımız çevre düzenlemesi ile bu bölgeye yeni bir meydan, yeni bir yaşam alanı kazandırarak Tarihi Taşhan'ın da etrafını açmış olacağız. Önümüzdeki süreçte yine aynı şekilde olan tarihi eserlerimizin etrafını açmak için çalışacağız. Güdük Minare'nin de etrafını kamulaştırarak eserin çevresini açacağız. Tarihi eserin güzelliğini, değerini ortaya çıkaracak bir meydanı daha şehrimize kazandıracağız. Sivas'ın dört bir tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan ‘Tarihi Kent Meydanı' daha da büyütecek 4 Eylül Meydanı çalışmamız devam ediyor. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirerek açılışını yapmış olacağız. Atatürk Caddesi'nde bulunan Tarihi Taşhan'ın etrafında yapmış olduğumuz yıkımın ardından bölgedeki düzenleme ile birlikte hemşehrilerimize ve şehrimize hizmet edecek bir meydan inşa edeceğiz ve bölgeye değer katacağız” dedi.