Tarihin değişimine şahit oldu, şimdiyse definecilere yeniliyor

Sivas kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Harmancık köyü yakınlarındaki Hevük Kalesi, gizemleriyle birçok tarihseverin dikkatini çekiyor. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından sit alanı ilan edilen Hevük Kalesi'nde gerçekleştiği rivayet edilen Boğa Öyüğü Savaşı'nda, Ertuğrul Gazi'nin Çarmagon Noyan'ı mağlup ettiğine inanılıyor. Doğal yapısıyla da dikkat çeken kalenin, Hititlerden günümüze birçok medeniyet tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Tarihin değişimine tanıklık eden, gizemleriyle dikkat çeken kalenin günümüzde ise definecilerle başı dertte. Defineciler, hazine bulma umuduyla kalenin her yanını talan etmiş durumda. Kalenin çevresinde açılan çukurlar da kalenin ziyaretçilerini tehdit ediyor.

Havadan görüntülen tarihi kalenin yer altına doğru giden basamaklı tüneli ise görenlerin ilgisini çekiyor. Ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmeyen tünelin su dehlizi veya gizli bir geçit olduğu ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Sit alanında defineciler kol geziyor

Harmancık köyü sakinlerinden Durmuş Sağır, kalenin sit alanı olmasına rağmen defineciler tarafından talan ettiğini ifade ederek, "Burası Hevük Kalesi; geçmişi yıllara dayanan, türlü medeniyetlerin yaşadığı bir yer. Bizlere büyüklerimiz kulaktan dolma bir şeyler anlatırdı ama gerçek tarihini bilmiyoruz. Yukarıda ve hemen yanı başımızda bulunan yerleşim yeri, ileride gördüğümüz Bizans mezarlığı ve büyüklerimizin anlattıkları kadarıyla burada bir şeyler var. Burada Kayser-i Rum diye adlandırılan bir beylik yaşadığını ve burada büyük bir savaşın olduğunu anlattılar. Biz buranın sadece gün yüzüne çıkmasını, ne olduğunu bilmek istiyoruz. Burası sit alanı olarak geçiyor ama defineciler burada kol geziyor sabaha kadar. Hangi ülkeden, hangi şehirden kimin geldiğini bilmiyoruz. Biz burada nöbet falan tutmuyoruz. Kalede yaptıkları patlatmalar buraya zarar veriyor. Buraya sahip çıkılsın. Yukarıda su kuyusu diye adlandırılan 3 kemerli bir kuyu var, kalenin dibinde bir su var. Burada altın arıyorlar, makina nerede sinyal verdiyse orayı patlatıyorlar. Kale şu an harabe. Kuyu ağzı ve kale duvarları zarar görmüş" dedi.