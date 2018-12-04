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Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız fırınları gezdi

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız kentte faaliyet gösteren ve yenilenen alet ve ekipmanlarla hizmet vermeye devam eden ekmek fırınlarına ziyaret gerçekleştirdi.


İl Müdürü Yıldız, yapılan değişiklikler yerinde inceleyerek yapılması planlanan işler hakkında işletme sahipleri ile görüş alışverişinde bulundu. Sektörün sorunları hakkında bilgi alan Yıldız, yenilenen işletmeler için firma sahiplerine teşekkür edildi.


Tadilattan geçen fırınlara yapılan ziyaretlerde açıklamalarda bulunan İl Müdürü Seyit Yıldız,"İlimizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarının teknolojiyi yakından takip ederek enerji-zaman tasarrufu, maliyeti düşürmek, rekabeti üst düzeyde tutmak ve ekmekte kaliteyi yükseltmek adına yaptığı çalışmalar memnuniyet verici. Somun ekmeği sektöründe teknolojik yeniliklerin yanı sıra diğer alanlarda da iyileştirmeler yapılarak halkımıza en iyi ekmeği en sağlıklı şekilde sunmak için ortak akıl ile hareket etmeliyiz." dedi.

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