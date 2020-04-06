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Tarla yolundan ilçe merkezine gittiler, cezayı yediler

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde karantina altına alınan Boyalı Köyünden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine giden 2 şahsa toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantina altına alınan Boyalı Köyünden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine giden 2 şahsa toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesildi.


Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira idari para cezasının uygulandığını belirten açıklamayı Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Bugün Boyalı köyümüzden tarla yollarını kullanarak ilçe merkezine geldiği tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmaması ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde cezai işlemlerin uygulanmasına devam edilecektir” açıklamalarında bulunuldu.

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