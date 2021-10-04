İhlas Haber Ajansı

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Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Sivas’ta önünde seyreden otomobile çarpan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Sivas'ta önünde seyreden otomobile çarpan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Hafik ilçesi Durulmuş köyü mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 50 EZ 092 plakalı BMV marka otomobil aynı yönde seyreden Ç.K. yönetimindeki 58 FK 802 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çaptı. 50 EZ 092 plakalı otomobilin sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada E.K. ile Y.K.i yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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