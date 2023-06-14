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Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Sivas’ta gürültü kavgası kanlı bitti, tartıştığı komşunu bıçaklayarak öldürdü.

Sivas'ta gürültü kavgası kanlı bitti, tartıştığı komşunu bıçaklayarak öldürdü.


Olay dün gece 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Poyraz (26), iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen komşusu H.D.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. İki komşu arasında tartışma yaşandı. Tartışma sokağa yansıdı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.D. kavgada yanında bulunan bıçakla Poyraz'ı bıçakladı. Olayda yaralanan Poyraz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Poyraz'ın cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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