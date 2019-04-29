Tartıştığı sürücünün aracının lastiğini patlatıp kaçtı

Sivas'ta ismi belirlenemeyen sürücü trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının tekerleğini patlatıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.00 sıralarından Ferhatbostan Mahallesi Sait Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin İğneyapan 34 YY 248 plakalı aracı ile trafikte ilerlerken kavşakta bir araca yol vermek istedi. O esnada arkasında bulunan ve ismi belirlenmeyen 58 ABC 480 plakalı araç sahibi, aracını Yasin İğneyapan isimli sürücünün aracının önüne kırdı. İğneyapan aracının önüne kıran sürücüyü ikaz etmek için korna çaldı. İki sürücü arasında tartışma çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücü İğneyapan'a bıçak çekti. Tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra ismi belirlenemeyen sürücü elindeki bıçakla İğneyapan'ın aracının bir tekerleğini bıçaklayıp patlatarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracının önünü kesti, bıçak salladı

Sürücü Yasin İğneyapan, sürücünün aracının önünü kesip bıçak salladığını öne sürerek şunları söyledi.“Dönel kavşaktan araba dönüyordu. Biz dönen arabaya dönsün diye yol verdik. Bizim aracımızın tekerleğini bıçaklayan araçta arkamızda. Arkamızdan devam ederken önümüze birden kırdı. İkaz etmek için korna çaldım. O da bizi dinlemedi önümüzü kesti. Bana bıçak salladı. Bıçak sallayınca bende burnuna vurdum. Burnu kanadı, kan çözer bu işi diyerek arabama zarar verip kaçtılar. Arabamın tek lastiğine bıçak sapladılar “ dedi.